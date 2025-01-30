Предметная неделя химии завершилась в колледже «Подмосковье»

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» состоялась предметная неделя химии. Цель мероприятия — развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов, а также повышение интереса к естественным наукам, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках недели преподаватели колледжа подготовили насыщенную программу, включающую конкурсы, интеллектуальные игры, открытые уроки, интерактивные занятия и химические олимпиады. По словам представителей колледжа, эти мероприятия позволили студентам углубить знания и раскрыть свой творческий потенциал, сделав изучение химии увлекательным и познавательным.

«Предметные недели — это прекрасная возможность для студентов проявить себя, по-новому взглянуть на изучаемую дисциплину и понять, насколько химия важна в повседневной жизни. Мы видим, как у ребят загораются глаза, когда они самостоятельно проводят опыты и решают сложные задачи. Это лучший результат нашей работы», — добавили в руководстве колледжа «Подмосковье».

В колледже уверены, что подобные инициативы играют важную роль в образовательном процессе, помогая будущим специалистам всесторонне развиваться и находить вдохновение в науке, а высокий уровень проведения мероприятий подтверждает профессионализм педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.