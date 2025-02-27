Предмет споров: в Госдуме рассказали о вопросах с законом о доплатах детям войны

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб заявила, что вопросы с принятием закона о дополнительных выплатах представителям категории «Дети войны» связаны с проблемами региональных бюджетов и спорами вокруг определения этого статуса, сообщает «ФедералПресс» .

«Сегодня самым молодым представителям категории „Дети войны“ уже около 80 лет. Они уже получают двойную фиксированную выплату страховой пенсии по старости, а также различные льготы на региональном уровне», — уточнила депутат.

По ее словам, речь идет о бесплатном проезде в городском и пригородном транспорте, услугах стоматологии и льготах на коммунальные услуги.

Кроме того, эксперты до сих пор не могут точно сойтись во временных рамках окончания войны: одни считают ее концом 9 мая 1945 года, другие — полную победу над Японией.

Закон пока не принят, так как он мог бы значительно усилить финансовую нагрузку на регионы, подчеркнула депутат.