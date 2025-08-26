Предательство или зов природы: в России провели опрос об изменах

Дейтинг-сервис Mamba провел исследование, согласно которому каждый второй житель России хотя бы один раз в жизни сталкивался с изменой. 86% женщин считают ею любую интимную связь на стороне, а каждый пятый мужчина — удовлетворением естественных потребностей, но только если чувства отсутствуют, сообщает Газета.ru .

16% дам вспоминают о своих походах налево как о всплеске адреналина или эйфории, а 22% мужчин назвали произошедшее просто физическим контактом. Еще треть опрошенных переживают смешанные чувства по поводу измен.

Девушки чаще называют измены предательством, а мужчины считают просто «зовом природы». 39% представителей сильного пола считают такую ситуацию личным оскорблением и унижением, а 36% женщин в первую очередь говорят о глубоком разочаровании и потере доверия.

Что касается причин походов налево, то девушки говорят об измене из мести, а мужчины таким образом либо ставят точку в отношениях, либо делают вид, что ничего не произошло и скрывают.