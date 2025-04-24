Празднование Дня жен-мироносиц пройдет в Никитском монастыре в Кашире

4 мая жителей и гостей городского округа в Никитском женском монастыре в Кашире пройдет праздничная программа, посвященная Дню жен-мироносиц, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта традиция возрождается в Подмосковье с 2019 года по инициативе Благотворительного фонда «Исток», основателем и президентом которого является Екатерина Юрьевна Богдасарова.

Программа праздника начнется с Божественной литургии. В рамках праздника запланирован крестный ход, выступление хора монастырской Воскресной школы «Преображение», проведение мини-экскурсий и мастер-классов, выступление творческих коллективов, ярмарка и праздничное угощение.

Напомним, что День жен-мироносиц празднуется во второе воскресенье после Пасхи и посвящен женщинам, которые являются примером беззаветного служения долгу. В День жен-мироносиц принято поздравлять и дарить цветы всем близким женщинам: мамам, бабушкам, тетушкам, сестрам, женам, дочерям и просто подругам.

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