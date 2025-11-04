Празднование Дня народного единства объединило тысячи жителей Подмосковья

Масштабный фестиваль, посвященный Дню народного единства, прошел в Красногорске. За организацию форумной и выставочной части программы отвечало региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Торжественную часть и концертную программу организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие прошло при поддержке Администрации городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

«День народного единства — это праздник, который напоминает нам всем о нашей общей истории, о силе единства и многообразии нашей культуры и, главное, о стремлении объединиться вокруг общих ценностей. Помимо центрального Фестиваля в Красногорске, в Подмосковье пройдет более 150 мероприятий», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

День начался с развернутой выставочной экспозиции в фойе ДК «Подмосковье». Гости смогли окунуться в атмосферу национального колорита, посетив выставки-фотозоны, представляющие традиционные жилища, предметы быта, народные костюмы и национальные блюда различных народов, населяющих Подмосковье. Рядом разместились патриотические выставки: «Женщины Героев» — с портретами матерей, жен и дочерей защитников Отечества; фотовыставка «Мой папа — герой», а также выставка рисунков учащихся Пушкинской детской художественной школы, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках форума прошло пленарное заседание «О реализации Стратегии государственной национальной политики на территории Московской области и роль „Ассамблеи народов России“ в укреплении многонационального российского единства». Участники обсудили вопросы гармонизации межнациональных отношений, сохранения и развития культурного многообразия региона, а также роль общественных организаций в укреплении единства российской нации.

«Московская область — это знаковый регион России. Мне очень отрадно, что сегодня мы повстречались и с молодежью, и с представителями всех муниципальных образований Подмосковья, познакомив участников форума с деятельностью „Ассамблеи народов России“, в том числе с региональным отделением. Есть потребности и задачи, но главное, у нас есть возможности для того, чтобы Ассамблея стала надежным механизмом и инструментом всесторонней поддержки в реализации укрепления национального единства нашей страны» — отметил Генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Герой России Александр Даркович.

На пленарном заседании Владимир Зорин — Председатель комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член Совета ОГО «Ассамблея народов России» — выступил с докладом «Новая стратегия национальной политики до 2030 года: опыт, вызовы, решения».

«Наша команда Регионального отделения „Ассамблеи народов России“ Московской области очень старалась показать результаты своей работы. Поздравляю всех с Днем народного единства! Когда мы вместе — мы непобедимы!» — отметила председатель регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Московской области, заведующий Домом Дружбы г. Пушкино, Лауреат Общественной премии «Гордость нации» Татьяна Ключникова.

Также в рамках форума прошло подписание соглашений о сотрудничестве регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» с НКО «Союз „Содействие женскому предпринимательству“ и Отделением общероссийской общественно-государственной организации „Союз женщин России“ г. о. Дубна.

Во второй половине дня началась фестивальная программа. В зале присутствовали более тысячи человек: военнослужащие и их семьи, молодежь, «Волонтеры Подмосковья», лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций со всей Московской области.

Перед зрителями выступили творческие коллективы: концертный хор «Алые Паруса», ансамбль народного танца «Марусины забавы», ансамбль народного танца «Россияночка», Пушкинский музыкально-драматический театр, фольклорный ансамбль «КалинА». Особенно проникновенным было выступление Дмитрия Быкова — заслуженного артиста России, солиста Пушкинского музыкального драматического театра с песней «Не забывайте».

Центральным событием мероприятия стал творческий вечер Юты, заслуженной артистки России. Юта– автор и исполнитель собственных песен. Более 10 лет она систематически поддерживает военнослужащих Вооруженных Сил РФ, выступает на передовой — в зоне боевых действий, в госпиталях, в центрах подготовки мобилизованных и в воинских частях.

Помимо исполнения песен, певица искренне делилась со зрителями личными историями — о маме, о себе, о своем творческом пути. Это был настоящий «диалог на публике», открытый и душевный. Рассказывала про песню «Струна», которая посвящена гвардии старшему лейтенанту, командиру десантно-штурмового взвода 382-го отдельного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Береговых войск ВМФ Российской Федерации Владиславу Головину с позывным «Струна», теперь уже — Герою Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Юта поделилась и историей создания песни, и какой трогательной состоялась ее личная встреча со «Струной» в госпитале после полученного им минно-взрывного ранения.

«Я думаю, День народного единства — это один из самых главных праздников для нашей страны, наряду с Днем Победы. Ведь единство — это общность интересов, когда все смотрят в одну сторону и поддерживают друг друга. Именно такая поддержка была сегодня в зале — люди поддерживали меня, я поддерживала их. Такая же поддержка и единение заключается в фантастическом росте волонтерского движения в нашей стране за последние годы. И я знаю, что в Московской области одно из самых больших волонтерских движений по всей России — все помогают там, где нужно сейчас, и это вдохновляет. Сегодня в зале было очень много детей и молодежи, и молодежь у нас потрясающая! Я всегда об этом говорю: они лучше, чем мы. Они именно те люди, которые примут на себя управление нашей страной. У меня очень хорошие предчувствия по поводу будущего», — поделилась эмоциями после концерта певица.

А еще Юта пригласила всех на свой юбилейный концерт, который состоится 25 марта следующего года в Кремлевском Дворце. Самые лучшие песни за 25 лет творческого пути певицы прозвучат, в том числе, в сопровождении большого симфонического оркестра и Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.