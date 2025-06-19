Праздники двух деревень отметили жители в Павловском Посаде

Сразу два населенных пункта в Павловском Посаде отметили День деревни 18 июня. Для жителей деревень Стремянниково и Щекутово были организованы концертные программы. Творческие номера подарили всем присутствующим местные артисты, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С самыми теплыми словами поздравлений к жителям деревень, от имени Главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова, обратилась заместитель Главы Камиля Тагировна Маркова. Она также вручила награды тем жителям, кто внес личный вклад в развитие своей Родины.

Благодарностью Московской областной Думы отметили Мырзикову Наталью Владимировну, жителя деревни Стремянниково, за добровольческую (волонтёрскую) деятельность, за активное участие в общественной жизни деревни. Благодарственным письмом «Успех V Единстве поколений» за активную гражданскую позицию отмечена Гусева Надежда Викторовна, житель деревни Стремянниково.

День деревни — это праздник, который объединяет жителей населённого пункта, укрепляет их связи и напоминает о важности сохранения традиций и истории своего края.

Дни деревень будут продолжаться в Павлово-Посадском округе все лето. Следующее празднование состоится 21 июня в деревне Шебаново.

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