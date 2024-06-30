30 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

30 июня отмечают Международный день астероида, День экономиста, а также День разбрасывания монеток.

Международный день астероида

Праздник учредили 6 декабря 2016 года для повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами. Дату выбрали неспроста — 30 июня. Это день «Тунгусского феномена над Сибирью». Тогда, в 1908 году, взрывную волну заметили ученые разных стран, на территории 2 тыс. кв. км были повалены деревья, погибли животные. Среди пострадавших были и люди.

Каждый раз в праздник организуют тематические мероприятия. Все они связаны с астероидами и космосом.

Главной площадкой для праздника в день астероида в РФ традиционно становится Московский планетарий. Гостям представляют коллекцию звездных камней, включая метеорит Сеймчан весом 1,5 тонны. Также посетителям предлагают лекции и фильмы на тему космоса.

День экономиста

30 июня каждый год на неофициальном уровне празднуют День экономиста. Дату не раз переносили, однако было решено, что профессиональным праздником экономистов и банкиров станет 30 июня.

Традиция праздника сложилась после 1917 года. На тот момент в России учредили легендарный Наркомфин. Целью народного комиссариата финансов было обеспечение единой финансовой политики. Позже данный орган стал российским министерством финансов.

В этот день экономисты, банкиры и работники финансовой сферы отмечают профессиональный праздник. Для них проводят концерты, встречи, лучших работников награждают, они получают подарки.

День разбрасывания монеток

30 июня отмечают один из необычных праздников — День разбрасывания монеток. Считается, что если хочешь вернуться в понравившееся место, надо бросить монетку.

Еще монетку подбрасывают, если нужно сделать трудный выбор или же для того, чтобы было много денег и счастья.

Также часто монетку бросают в воду. Есть поверье, что это исполнит желание. Большое значение имеет, куда бросить монетку. Для здоровья и исцеления стоит бросить ее в море, а для того, чтобы улучшить личную жизнь — в родник.

Именины

В это день именины отмечают Кирилл, Максим, Исаакий, Никита, Пелагея.