Праздник «Женщины тыла» отметили в Красногорске

23 апреля в местном отделении Красногорской ветеранской организации прошел большой праздник, посвященный женщинам, которые в годы войны трудились в тылу. Мероприятие носит название «Женщины тыла» и проходит в преддверии Великого Дня Победы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На празднике собрались дети войны, которые активно участвуют в общественной жизни. Также были награждены женщины, которые вносят свой вклад в поддержку ветеранов. Они на собственные средства покупают сети, вяжут носки, шьют повязки и маскхалаты, собирают посылки и материальную помощь.

На празднике присутствовала администрация города Красногорска и депутаты, которые выступили спонсорами мероприятия.

Каждый участник получил галстук триколор и цветы. Зал вмещает более 70 человек, но в этот день пришлось подставлять дополнительные стулья, так как пришло много ветеранов. Они любят посещать мероприятия, которые организует «Совет ветеранов» города Красногорск, а организаторы стараются делать интересные и значимые события для своих подопечных.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.