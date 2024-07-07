День семьи, любви и верности отмечают в Мытищах

8 июля в России отмечается замечательный праздник — День семьи, любви и верности. Это праздник тех, кто взаимной любовью оберегает своих детей и внуков, передавая лучшие семейные традиции от поколения к поколению. В преддверии этой даты в Мытищах, рядом с памятником Петру и Февронии состоялось торжественное мероприятие, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На него были приглашены семейные пары разных поколений, разных профессий и взглядов, но их объединяет любовь друг к другу, верность и семья. Семейный парам, которые отмечают юбилей совместной жизни, были вручены награды. Среди приглашенных были те, кто состоит в браке полвека и более. В торжественной обстановке состоялось создание новой семьи. Алексей Онищенко и Елена Тимофеева стали супругами.

Присутствовавших приветствовала заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная. Она отметила, что семья — это самое главное, что есть у человека.

«Этот год у нас особенный. Он объявлен Президентом Годом семьи», — сказала Гречная.

Она пожелала всем супружеским парам как можно больше лет быть вместе и чтобы дети и внуки приносили радость. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Фомичев в своей речи подчеркнул важность сохранения семейных ценностей в нашей стране. Несмотря ни на что, нужно сохранять эти традиции и передавать их следующим поколениям. Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, обращаясь к семьям, чей брак заключен много лет назад, отметил, что их союз является настоящим примером для подражания всем молодым парам нашего округа. Священник Мытищинского благочиния иерей Вадим Парахин пожелал всем относиться бережно и с любовью к своим семьям.

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