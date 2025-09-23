Праздник русской культуры и спорта прошел в Щелкове

На территории храма Блаженной Ксении Петербургской 21 сентября состоялся праздник русской культуры и спорта «Русский двор». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе также были выступления учащихся Воскресной школы храма Ксении Петербургской, которые порадовали всех присутствующих своими талантами.

На празднике выступали замечательные коллективы Дома культуры «Медвежьи Озера» — Ансамбль народного танца «Росинка», Хор русской песни «Золотые купола» и Казачий ансамбль «Душа Атамана». Выступления коллективов были тепло приняты публикой и получили заслуженные аплодисменты.

Гостей мероприятия угощали ароматным чаем из дровяного самовара. Не обошлось и без спортивных состязаний и традиционных народных игр, где участники продемонстрировали свои навыки и командный дух. Гости праздника могли попробовать себя в армрестлинге, жиме лежа, тренировках по боксу и других мероприятиях.

Также для участников была организована разборка/сборка оружия, плетение маскировочных сетей и браслетов выживания.

Это уже не первое подобное мероприятие — жители Медвежьих Озер регулярно принимают участие в подобных праздниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.