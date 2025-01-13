Праздник «Ледяное искусство» пройдет в парке Егорьевска 18 января

Управление культуры и туризма администрации муниципального округа Егорьевск приглашает жителей и гостей города в парк «200 лет Егорьевску» на праздник «Ледяное искусство», сообщает пресс-служба администрации округа.

18 января на сцене «Корзина» гостей парка ждет самоварная станция с горячим егорьевским чаем, выставка фотографий «Спортсмены Егорьевска», интерактивная программа «Парковая разминка» с аниматорами и викторина на спортивную тему «На пьедестале».

Адрес парка: г. Егорьевск, ул. Майора Удачина. Начало мероприятия состоится в 11:00. Вход свободный (0+).

В администрации муниципалитета также напомнили, что 18 и 19 января в деревне «Простоквашино» ребята смогут поиграть в настольные игры (шашки, шахматы, головоломки, «ходилки») и принять участие в интерактивной программе «Зимние забавы» с творческим мастер-классом. Время проведения: с 12:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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