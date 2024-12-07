Праздник ко Дню добровольца собрал жителей и волонтеров Мытищ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца, состоялось в Молодежном центре «Импульс». Этот праздник символизирует силу, мужество и бескорыстие тех, кто готов прийти на помощь. Особое значение он приобретает в условиях специальной военной операции, когда вся страна объединилась ради общего дела, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Перед началом мероприятия гостей пригласили на мастер-классы. Всех желающих учили плести зимние сети, делать брелки и смешивать полезный чай в пакетиках из собственноручно собранных и высушенных трав и ягод.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина, приветствуя присутствовавших, отметила, что с каждым днем волонтеров становится все больше. Она поблагодарила всех за труд и доброту.

На мероприятия также присутствовали мужчины, принимавшие участие в специальной военной операции, которые рассказали о своем боевом опыте и вспомнили трогательные истории о помощи бойцам.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, обращаясь к ребятам, подчеркнул важность их деятельности.

Почетные грамоты и Благодарственные письма вручили самым активным добровольцам.

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