Праздник явления иконы Казанской Божьей Матери отметят в Павловском Посаде

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21 июля в Павловском Посаде отметят День престольного праздника Явления Иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, передает пресс-служба администрации городского округа.

В Казанском храме в 8:00 состоится водосвятный молебен.

В 9:00 все верующие жители и гости Павловского Посада смогут посетить Божественную литургию. А в 11:00 присоединиться к общегородскому крестному ходу.

С 11:30 до 14:00 на территории Казанского храма состоятся праздничные гуляния и «Русский двор». В программе праздника: спортивные игры, выступление творческих коллективов, детская игровая программа и многое другое.

Всех участников ждет угощение из полевой кухни и чаепитие.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику явления иконы Казанской Божьей Матери, планируется временное ограничение движения автотранспорта с 11:30 до окончания мероприятия:

— по ул. Павловская (от пл. Революции до ул. Свердлова);

— по ул. Свердлова (от перекрестка ул. Свердлова — ул. Павловская до ул. Лукина);

— по ул. Лукина (от перекрестка ул. Лукина — ул. Свердлова до ул. Льва Толстого);

— по ул. Льва Толстого (от перекрестка ул. Лукина —ул. Льва Толстого до ул. Павловская).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.