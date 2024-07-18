Праздник явления иконы Казанской Божьей Матери отметят в Павловском Посаде
Фото - © Александр Анохин
21 июля в Павловском Посаде отметят День престольного праздника Явления Иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, передает пресс-служба администрации городского округа.
В Казанском храме в 8:00 состоится водосвятный молебен.
В 9:00 все верующие жители и гости Павловского Посада смогут посетить Божественную литургию. А в 11:00 присоединиться к общегородскому крестному ходу.
С 11:30 до 14:00 на территории Казанского храма состоятся праздничные гуляния и «Русский двор». В программе праздника: спортивные игры, выступление творческих коллективов, детская игровая программа и многое другое.
Всех участников ждет угощение из полевой кухни и чаепитие.
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику явления иконы Казанской Божьей Матери, планируется временное ограничение движения автотранспорта с 11:30 до окончания мероприятия:
— по ул. Павловская (от пл. Революции до ул. Свердлова);
— по ул. Свердлова (от перекрестка ул. Свердлова — ул. Павловская до ул. Лукина);
— по ул. Лукина (от перекрестка ул. Лукина — ул. Свердлова до ул. Льва Толстого);
— по ул. Льва Толстого (от перекрестка ул. Лукина —ул. Льва Толстого до ул. Павловская).
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