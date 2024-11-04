Праздничным гала-концертом отметили День народного единства в Волоколамске

Настоящим подарком для зрителей стал гала-концерт финалистов XIX окружного фестиваля-конкурса народного творчества «Родники», приуроченный к празднованию Дня единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Более двухсот участников творческих коллективов из учреждений культуры Волоколамского округа продемонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, театральном искусстве, декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве.

Заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова поздравила всех участников и вручила главный приз победителю фестиваля. В этом году обладателем кубка Гран-при стал народный коллектив «Вокальный ансамбль „Забава“.

«В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, избавив Москву от польских интервентов. Русское государство сохранил народ — вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Мы, волоколамцы, — часть могучего народа России. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, силы веры и мирного неба над головой», — сказала Марина Марнова.

На сцене Дома культуры выступили участники танцевальных, вокальных и театральных клубных формирований округа, порадовав зрителей яркими и талантливыми номерами.

Завершился праздничный концерт церемонией награждения победителей фестиваля и громкими аплодисментами. Финальную песню «Мы — единое целое» исполнил заслуженный работник культуры МО Сергей Широков и сводный ансамбль — участники фестиваля-конкурса «Родники».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.