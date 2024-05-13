Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел в Ленинском округе

В поселке Развилка Ленинского городского округа прошел торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава муниципального образования, представители предприятий и общественных организаций, школьники и жители поселка. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые жители и гости поселка! История военного Ленинского округа, трудовые и ратные подвиги его жителей — это наша с вами история. Ветераны, вы написали ее своим потом и кровью. И для всех нас является честью, обязанностью и долгом придерживаться тех канонов, о которых вы нам рассказывали — истинный патриотизм и искренняя любовь к своей Родине», — обратился к присутствующим ветеранам на торжественном митинге глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Одним из пришедших на митинг ветеранов стал Александр Александрович Ковальчук.

«Как участник той войны, хочу сказать ребятам, которые сейчас сражаются за свободу нашей Родины: будьте здоровы, возвращаетесь с победой, и пусть благодаря вам в нашей стране появится еще один праздник, еще один День Победы», — произнес ветеран Александр Ковальчук, обращаясь к участникам митинга.

В годы Великой Отечественной войны Александр Александрович вместе с другими бойцами 11-й штурмовой бригады на 3-м Украинском фронте выслеживал огневые точки противника, изучал характер его обороны, наличие и расположение минных полей. Также в составе группы из четырех разведчиков он проверял топографические карты территории Болгарии. В Венгрии он стал участником долгих и жестоких сражений за Будапешт, в котором Александр Александрович встретил День Победы. После войны он служил механиком-водителем боевой разведывательной машины, а демобилизовавшись в 1947 году, приехал в поселок Развилка, где живет по сей день.

Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Также свои поздравительные речи в ходе митинга сегодня произнесли настоятель Иосифо-Волоцкого храма, священник Петр Зорин, руководитель Ленинского отделения «Боевого Братства» Владимир Песоченко. А участница театральной студии «Арлекино» Центра досуга Дроздово Софья Качалина прочитала для собравшихся стихотворение о Великой Отечественной войне.

Затем по традиции глава Ленинского округа Станислав Каторов вместе с ветеранами и жителями поселка Развилка возложил цветы к памятнику Защитникам Отечества. Всех погибших на фронте героев Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания.

За все годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 30 тысяч жителей округа. Женщины Ленинского округа работали в тылу, участвовали в строительстве оборонных сооружений. В годы войны в Суханово был развернут госпиталь для бойцов Красной Армии. Силами медицинского персонала Ленинского округа были вылечены сотни раненых солдат и командиров.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.