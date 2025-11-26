Праздничный концерт ко Дню матери прошел в детской школе искусств города Фрязино

25 ноября 2025 года в ДШИ имени М. И. Дунаевского города Фрязино состоялся торжественный концерт, приуроченный ко Дню матери. Мероприятие объединило творческие коллективы и солистов различных отделений, продемонстрировав высокий уровень художественной подготовки обучающихся, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятия открылась выступлением воспитанников отделения раннего эстетического развития под руководством преподавателя Суховой Ирины Владимировны. Продолжили концертную программу хоровые коллективы, подготовленные преподавателем Самойловой Надеждой Александровной.

В рамках мероприятия с музыкальными номерами выступили ученики преподавателей Бабаевой Н.Ю., Солдатовой О.В., Поповой А.В. и Комаровой В. В. Хореографическое отделение под руководством преподавателя Абдужалиловой И.А. представило зрителям танцевальные композиции. Завершился концерт выступлением обучающихся эстрадного вокала преподавателя Новиковой И.В.

Особую благодарность администрация учреждения выражает ведущей мероприятия Елене Ракитской за профессиональное ведение программы и создание праздничной атмосферы.

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению семейных ценностей, развитию творческого потенциала обучающихся и сохранению традиций учреждения дополнительного образования.

