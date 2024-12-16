Праздничные огни зажгли на главной елке Богородского округа

Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками.

25-метровая новогодняя красавица-елка заиграла огнями после дружного «Раз, два, три! Елочка, гори!».

Главный виновник праздника Дед Мороз со Снегурочкой добирались от Великого Устюга до Богородского округа на настоящих, живых оленях, с которыми могли сфотографироваться все желающие.

На Фонтанной площади распахнула свои двери резиденция главного зимнего волшебника. Обязательно загляните к нему в гости — без подарка и хорошего настроения никто не останется.

На этом марафон новогодних чудес не заканчивается. Впереди жителей и гостей ждет череда новогодних мероприятий. Подготовлена большая программа зимних активностей. На Фонтанной площади ребят будут ждать две детские горки и новогодняя инсталляция с оленями, запряженными в сани. В Богородских парках, на стадионах и спортивных комплексах каждый также сможет найти занятие по душе и на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.