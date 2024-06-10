Праздничные мероприятия ко Дню флага России состоятся в Лыткарине

сегодня в 15:38

В городе Лыткарино запланированы праздничные мероприятия в честь Дня России. Для жителей округа 12 июня будут организованы спортивные и культурные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 10:00 и 15:00 — турнир по уличному баскетболу на стадионе гимназии № 7 корпус 2.

В 10:00 — турнир по футболу на стадионе «Полет».

С 11:00 до 14:30 — концерт, мастер-классы и викторины в центральном парке округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывал, что этим летом в регионе запланирована большая программа для любителей музыки и не только.