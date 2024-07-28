Литургию в честь Дня крещения Руси провели в главном храме Росгвардии в Балашихе

Торжественное богослужение совершил настоятель храма Святого равноапостольного великого князя Владимира протоиерей Максим Беликов. Литургия в храме собрала больше двухсот верующих. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди них замначальник главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Алексей Сальников, заведующий сектором Росгвардии синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Роман Богдасаров, военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, их близкие, жители микрорайона Дзержинского.

Богослужение началось с молебна у иконы Святого равноапостольного великого князя Владимира и завершилось крестным ходом вокруг храма.

Главный храм Росгвардии заложен в микрорайоне Дзержинского в Балашихе в декабре 2016 года. Решение о его строительстве было принято патриархом Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Рядом с храмом установлены девятиметровая стела и барельеф с эпизодами из истории войск Росгвардии. У храма разбит благоустроенный Владимирский парк площадью более 2,5 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.