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Праздничная программа в честь Дня России прошла в Истре на главной площади

Праздничную программу, посвященную Дню России и Дню города Истра, провели на главной площади горокруга. Мероприятие открыли участники проекта «Активное долголетие» — они провели коллективную тренировку, сообщает пресс-служба администрации округа Истра.

Здесь собралось более 50 истринских долголетов, многие пришли с детьми и внуками, а темп под энергичную музыку задавала профессиональный тренер Светлана Федченкова.

Далее праздник продолжили показательные выступления истринских спортсменов, практикующих самбо, айкидо, борьбу, грэплинг, джиу-джитсу, каратэ, кикбоксинг, тхэквондо — в общей сложности более 200 человек. Спортсмены продемонстрировали боевые и технические элементы, приемы борьбы, различные виды самостраховки и элементы самообороны.

Виды единоборств широко представлены в спортивных клубах и секциях округа Истра, занятия спортом доступны для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.