Праздничная программа, посвященная Дню народного единства, прошла в Кашире

«День народного единства — уникальный праздник. Сила России в единстве ее народа, который на протяжении веков верен традиционным ценностям. Во все времена россияне, несмотря на разное вероисповедание, социальный статус, национальную принадлежность, объединялись, чтобы противостоять опасности, угрожающей суверенитету страны. Мы чтим память защитников Отечества, помним о Великой Отечественной войне. Сейчас наш народ снова демонстрирует всему миру силу народного единства, защищая нашу Родину», — подчеркнул Михаил Шувалов.

На праздничную программу в «Родину» пришли представители депутатского корпуса, различных общественных объединений и организаций, ветераны, школьники, работники учреждений и предприятий. Они увидели концерт, подготовленный Центром культурных инициатив городского округа Кашира. Каширские таланты исполнили вокальные и хореографические номера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.