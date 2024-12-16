Праздничная программа «Парки. Баранки» прошла в Парке Сказок в поселке Томилино

В Парке Сказок поселка Томилино городского округа Люберцы 15 декабря прошла праздничная программа «Парки. Баранки». Мероприятие состоялось в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В праздничной программе „Парки. Баранки“, которая прошла в Парке Сказок поселка Томилино, участвовали взрослые и дети. Они водили хороводы и играли. Веселое настроение им дарили волшебные персонажи Нового года — Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга и другие. Также в парке прошла предновогодняя ярмарка с мастер-классами „Баранка.нет“, а желающие написали и отправили письмо Деду Морозу, воспользовавшись новогодней почтой», — отметил Волков.

Он добавил, что 14 декабря в поселке Томилино открылась главная резиденция Деда Мороза

«С подробной афишей мероприятий в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“ можно ознакомиться на сайте люберцы.рф», — уточнил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.