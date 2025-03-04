Правозащитник рассказал, какие продукты чаще всего подделывают в России

Фальсификация пищевой продукции — это когда фактический состав продукта не соответствует информации, указанной на этикетке. Например, если в безалкогольный газированный напиток добавляют искусственные заменители сахара, а на упаковке указан натуральный сахар, это является примером фальсификации.

По словам правозащитника, фальсификация — распространенная проблема в сфере переработанных продуктов питания. Именно в процессе переработки продуктов, включающей термическую обработку, упаковку, консервирование и другое, возникает соблазн снизить затраты, уменьшить себестоимость и увеличить прибыль. Суть фальсификации заключается в использовании скрытых ингредиентов, замене сырья на более дешевое, применении незаявленных консервантов, красителей и ароматизаторов с целью повышения привлекательности продукта, увеличения объемов производства, продления сроков годности и прочего. Все эти манипуляции осуществляются запрещенными методами, скрытыми от потребителя и контролирующих органов. Главная опасность фальсификации в том, что ее зачастую невозможно выявить без специализированных лабораторных исследований.

Павлов отметил, что в некоторых сферах удается эффективно бороться с фальсификацией. Ярким примером является молочная продукция, поскольку для нее несколько лет назад была внедрена обязательная система маркировки. Благодаря этому, доля фальсифицированной продукции в молочном сегменте снизилась более чем в 10 раз с 2021 года — с 30% до 3% в различных категориях товаров.

Там, где маркировка еще не введена, регулярно проводятся исследования и выявляются случаи фальсификации. В некоторых категориях доля фальсификата все еще может колебаться от 10-20% до 50-60%. Это особенно актуально для некоторых видов консервов, в частности, сайры, которую заменяют на все, что угодно, кроме настоящей сайры. Кроме того, фальсификация встречается в колбасных изделиях, мясных и рыбных консервах, соусах и соковой продукции, отметил правозащитник.

«Правительство эту проблему видит. В тех категориях, где очень высокая доля фальсификата и недобросовестных практик, как раз и вводятся различные системы для прослеживания и выявления отклонений в автоматическом режиме. Например, оценивается, сколько сырья пришло на производство, и сколько продукции из него было проведено», — добавил он.

Однако, по словам эксперта, в борьбе с фальсификатом на прилавках магазинов все еще существуют препятствия. Они связаны не с отсутствием возможностей выявления некачественной продукции, а с мораторием, который не позволяет надзорным органам применять санкции к нарушителям. Например, если Россельхознадзор обнаружит через систему «Меркурий», что на предприятие поступило определенное количество рыбы, а объем выпущенных консервов значительно превышает ожидаемый, он не сможет оштрафовать нарушителя, а лишь вынесет ему предострежение.

Общественный совет при Роспотребнадзоре создал реестр фальсификаторов пищевой продукции. Они собирают информацию от всех ведомств о проверках и предостережениях, выданных в связи с фактами фальсификации, вносят ее в публичный реестр и информируют общественность о том, какую продукцию каких производителей лучше не приобретать. Кроме того, они взаимодействуют с государственной комиссией по противодействию нелегальному обороту продукции и с региональными властями, чтобы такая продукция не попадала в государственные и муниципальные закупки для социальных учреждений. Они также привлекают различные общественные организации в других регионах, которые предоставляют им информацию для включения в реестр.

«В общем, этой историей можно и нужно заниматься. Государство в лице уполномоченных органов, прежде всего, в лице Роспотребнадзора, проделывает огромную работу. Наша задача — оставшиеся моменты докрутить, чтобы эта ситуация поменялась, и мы это обязательно сделаем. Действительно, от фальсификации страдают все, в том числе и государство, и потребители, и добросовестные производители, которые, безусловно, есть в каждой отрасли. Мы продолжим этим заниматься максимально тщательно», — заключил Павлов.