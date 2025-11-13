Православный тренд: зумеры стали чаще венчаться в церкви

Российские зумеры стали чаще венчаться в церкви в последние 4 года

Зумеры оценили «сакральную» эстетику венчания, которая отличается от классической регистрации брака: в ней есть хор, свечи, церковный антураж и золотые орнаменты, сообщает Baza .

За последние 4 года в стране наблюдается колоссальный интерес к православию среди молодежи.

Девушки и молодые люди стали придавать заключению брака духовное значение. Венчание они чаще всего проводят день в день с официальной регистрацией брака в ЗАГСе.

Кроме того, большой прирост молодых прихожан заметен в храмах в праздничные дни, например, на Пасху, поделился священник Павел Островский. Он считает, что это произошло из-за многолетней информационной работы священников и православных центров в Сети.

Он добавил, что появившийся среди молодежи «тренд на веру» подтверждается и ростом числа православных блогеров в соцсетях, обилием церковного контента, говорящего с людьми понятным языком о религии.

По информации ВЦИОМ, на этот год около 66% россиян сохраняют приверженность православной вере.

