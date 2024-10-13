Православный мессенджер «Зосима» можно будет скачать в 2025 году

В магазинах приложений для смартфона православный мессенджер «Зосима» появится ориентировочно весной следующего года, сообщает РИА Новости .

«Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта „Спаси и сохрани“», — отметил президент фонда «Иннотех XXI», занимающегося реставрацией храмов, Алексей Агапов.

По его словам, будет ограничено число скачиваний по техническим причинам. Но скачать приложение сможет любой.

Как уточнил собеседник, в новом мессенджере можно будет общаться в чатах, он будет поддерживать фото, видео и онлайн-трансляции.

В компании увидели интерес к данному проекту. Там собрали рабочую группу, которая будет управлять проектом, разработали дорожную карту на два года.

Идея православного мессенджера «Зосима» заключается в организации широкомасштабной народной кампании по выявлению храмов, которым срочно нужны противоаварийные работы, реконструкция и ремонт. В рамках проекта планируется привлечение средств «при участии узнаваемых народных артистов, спортсменов, ученых, общественных деятелей». «Зосима», по задумке создателей, должен помочь в реализации этой идеи.