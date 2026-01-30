Православный активист Иванов предупредил о росте мошенничества с дипфейками

Глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил о появлении новых схем мошенничества с использованием дипфейков и искусственного интеллекта, призвав россиян быть осторожнее при онлайн-знакомствах и общении, сообщает Газета.ru .

Глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что мошенники все чаще используют искусственный интеллект для создания дипфейков — поддельных голосов и изображений, которые сложно отличить от настоящих. По его словам, злоумышленники рассылают текстовые и голосовые сообщения, электронные письма и даже проводят видеозвонки, выдавая себя за знакомых или руководителей.

«Если раньше мошенников мог выдать неграмотный текст или неуклюжая речь, то теперь нейросети создают идеальные, убедительные сообщения, которые невозможно отличить от написанных человеком. Это звонки по видеосвязи, где вас якобы зовет на совещание ваш руководитель, или голосовые сообщения в мессенджере от «родственника», срочно просящего деньги. Люди на экране или в трубке выглядят и говорят как настоящие, но это не они. Это цифровые подделки, так называемые дипфейки», — пояснил Иванов.

Он посоветовал россиянам использовать секретные фразы или кодовые слова при общении с близкими, чтобы распознать мошенничество. Также Иванов рекомендовал не принимать быстрых решений и не переводить деньги по просьбам, полученным через интернет.

Православный активист призвал ограничить публикацию личных фото и видео в открытом доступе, чтобы не дать мошенникам материал для создания подделок. По его словам, чем меньше информации о человеке и его окружении в сети, тем сложнее преступникам реализовать мошеннические схемы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.