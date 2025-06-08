Православные христиане в воскресенье празднуют Троицу

Праздник Троицы в этом году православные христиане отмечают 8 июня. Она относится к двунадесятым праздникам, то есть является одним их самых важных после Пасхи, сообщается на сайте Miloserdie.ru .

День празднования Троицы зависит от того, когда отмечалась Пасха, поэтому дата изменяется каждый год. Троица всегда бывает на пятидесятый день после Пасхи.

Троица — одно из ключевых событий христианства. Согласно вероучению, именно в этот день людям была явлена третья ипостась Господа — Святой Дух.

Троицу еще называют Пятидесятницей. Данное название связано с Ветхим заветом. События напоминают пятидесятый день бегства евреев из Египта, когда люди через Моисея получили от Бога 10 заповедей. Так была рождена ветхозаветная церковь, а позже, когда на апостолов сошел Святой Дух, появилась церковь новозаветная, к которой принадлежат все современные христиане.

В день Святой Троицы христиане чтут единого Бога, явленного в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Православные вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов.

На Троицу в храмах проходит праздничная служба. Традиционно священники облачаются в изумрудно-зеленые одежды, символизирующие вечную жизнь, а церкви украшают березками.