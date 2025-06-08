Православные христиане в воскресенье празднуют Троицу
Праздник Троицы в этом году православные христиане отмечают 8 июня. Она относится к двунадесятым праздникам, то есть является одним их самых важных после Пасхи, сообщается на сайте Miloserdie.ru.
День празднования Троицы зависит от того, когда отмечалась Пасха, поэтому дата изменяется каждый год. Троица всегда бывает на пятидесятый день после Пасхи.
Троица — одно из ключевых событий христианства. Согласно вероучению, именно в этот день людям была явлена третья ипостась Господа — Святой Дух.
Троицу еще называют Пятидесятницей. Данное название связано с Ветхим заветом. События напоминают пятидесятый день бегства евреев из Египта, когда люди через Моисея получили от Бога 10 заповедей. Так была рождена ветхозаветная церковь, а позже, когда на апостолов сошел Святой Дух, появилась церковь новозаветная, к которой принадлежат все современные христиане.
В день Святой Троицы христиане чтут единого Бога, явленного в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Православные вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов.
На Троицу в храмах проходит праздничная служба. Традиционно священники облачаются в изумрудно-зеленые одежды, символизирующие вечную жизнь, а церкви украшают березками.