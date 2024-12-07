Православная святыня передана мытищинскому храму в Поведниках

Храму святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской поселка Поведники передана икона святого Рафаила Оптинского с частицей мощей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Теперь поклониться святыне смогут все желающие.

Это первый шаг большого проекта по созданию в храме уникального собрания икон святых, канонизированных в наше время.

Планируется, что в поведниковском храме расположатся документальный архив и музей Новомучеников и Исповедников. Площади для их размещения были специально предусмотрены настоятелем при строительстве.

В целом для храма планируется написать боле 1700 икон святых, входящих в Собор Новомучеников и Исповедников.

Святой Рафаил Оптинский (Родион Шейченко) родился в 1891 году. Получив светское образование, он принял монашество в Оптиной пустыне и посвятил свою жизнь Богу.

В годы гонений на Церковь был отправлен в заключение, работал на строительстве канала им. Москвы. После освобождения рукоположен и назначен настоятелем церкви в Козельске, став для многих людей заступником, помощником, молитвенником и благотворителем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.