Правоохранители 27 лет спустя нашли убийцу милиционера с женой в Москве

Правоохранители нашли мужчину, убившего милиционера с женой в Москве в 1999 году. Его обвиняют по пункту «а», «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление»), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Правоохранители выяснили, что 6 ноября 1999 года фигурант и соучастник пришли в квартиру на Рязанском проспекте в Москве к знакомому — оперуполномоченному уголовного розыска одного из отделов милиции. Завязалась словесная перепалка.

Сначала фигурант несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в оперуполномоченного, а потом в его жену. Он испугался, что женщина сообщит в правоохранительные органы.

Потерпевшие погибли. Их трупы нашел сын, который в момент убийств был в гостях у соседей.

В те годы преступника не нашли. Но сотрудники московского Следкома по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет с полицейскими снова просмотрели материалы дела, допросили свидетелей. Правоохранителям удалось найти предполагаемого фигуранта.

Во время допроса мужчина частично признался в убийствах. По его словам, это случилось во время бытового конфликта и из-за неприязни.

Еще правоохранители выяснили, что мужчина с 1983 по 1986 год был инспектором в том же отделении, где работал погибший. В 1991-м и 1993-м фигурант сидел в колонии. Он освободился в 1999 году.

Уголовное дело передали в суд. Соучастник убийств умер в 2014 году.

