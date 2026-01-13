Право регионов менять возрастной ценз на продажу алкоголя ведет к теневому рынку

В последние дни декабря появились сведения о возможном наделении регионов полномочиями самостоятельно устанавливать минимальный возраст для приобретения алкогольной продукции. Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин объяснил, почему подобное решение не приведет к позитивным сдвигам, сообщает RuNews24.ru .

Федеральный законопроект, предложенный сенатором Мариной Сидухиной еще в июле 2025 года и касающийся повышения возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, не был рассмотрен даже в первом чтении. Как пояснил Палюлин, основными барьерами для принятия новой нормы являются аспекты права, экономики и медицины.

По словам эксперта, статья 60 Конституции РФ и статья 21 Гражданского кодекса РФ определяют полную правоспособность гражданина с момента достижения 18 лет. Этот возраст означает совершеннолетие, когда человек получает полный спектр прав и обязанностей, включая избирательное право и полную уголовную ответственность.

Введение запрета на покупку спиртного лицам старше 18 лет создает опасный прецедент ущемления правоспособности без изменения возраста совершеннолетия. Это может стать причиной ограничения ряда гражданских прав не только для молодежи, но и для старшего поколения, фактически узаконивая дискриминацию по возрасту.

Палюлин подчеркнул, что экономический анализ последствий введения общефедерального запрета указывает на явные риски расширения нелегального рынка алкоголя. Этот вопрос изучался еще в 2019 году, когда Минздрав предлагал ограничить продажу крепкого алкоголя (свыше 16,5%) лицам до 21 года. Против этой инициативы выступили Минэкономразвития и Минфин. Причина в том, что ограничение продаж определенной возрастной группе приведет к уменьшению налоговых поступлений в бюджет. Запрет на приобретение спиртного для молодых людей в возрасте 18-21 года не уменьшит потребление алкоголя, а просто перенаправит спрос в нелегальный сектор, где отсутствует контроль качества продукции.

Эксперт также отметил, что главным аргументом в пользу действующего сегодня регионального подхода к регулированию времени продажи алкоголя, основанного на положениях статей 5 и 16 Федерального закона № 171-ФЗ, является существенная разница в уровне потребления алкоголя и связанных с этим социальных проблем в разных частях страны.

