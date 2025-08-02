Правительство утвердило шестилетний запрет на содержание диких хищников

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С 1 сентября россиянам запретят держать дома лис, росомах и сервалов

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый перечень животных, которых запрещено содержать дома, сообщает РИА Новости.

Согласно документу правительства, к запрещённым видам отнесли лис, росомах и сервалов, диких кошек (за исключением одомашненных пород), представителей семейства медвежьих и гиеновых (кроме земляных волков), моржей и тюленей.

Запрет будет действовать до 1 сентября 2031 года.

При этом земляные волки — единственные из семейства гиеновых, которых по-прежнему можно содержать в домашних условиях.