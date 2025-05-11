Правительство утвердило план развития народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Начиная с 1 января 2026 года в России начнет действовать Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Соответствующий документ уже утвердили, сообщили в правительстве страны.

«Главные цели концепции — экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержка их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры», — говорится в сообщении.

Специалисты будут вести работу по сохранению исконных территорий малочисленных народов. При этом представители самих народов должны наряду с экспертами участвовать в слушаниях и экологических экспертизах.

Согласно актуализированной Концепции, малочисленным народам помогут поддержать традиционную хозяйственную деятельность за счет совершенствования механизмов использования охотничьих и рыболовных угодий.

Федеральное агентство по делам национальностей в сотрудничестве с прочими заинтересованными властными структурами получило задание в течение полугода сформировать план действий по воплощению концепции.

В рамках сохранения культурного богатства северных, сибирских и дальневосточных этносов предусматривается несколько направлений работы. Среди них — научные изыскания в сфере культуры малых народностей, содействие театральным и фольклорным коллективам, включающим родные языки в свои выступления, а также продвижение материальных и нематериальных этнокультурных ценностей.