Правительство усилило требования к инвестпрограммам регоператоров

Требования к инвестиционным программам региональных операторов ужесточили. Кабмин утвердил важные поправки в сфере регулирования обращения с отходами, которые затрагивают порядок формирования инвестиционных программ. Теперь в них разрешено включать строительство объектов по переработке органической фракции твердых коммунальных отходов и перегрузочных станций — эти элементы ранее не подпадали под регулирование. Данные изменения закреплены в постановлении Правительства № 1225, принятом 15 августа 2025 года. Для регоператоров это implies, что в их производственные программы будут добавлены обязательства по техобслуживанию объектов, производящих из органики ТКО искусственные грунты, сообщила пресс-служба РЭО.

«Региональный оператор обязан доказать: деньги работают, объекты строятся, инфраструктура развивается. Принятые изменения направлены на создание прозрачной и управляемой системы», — сообщил заместитель министра природы и экологии России Денис Буцаев.

Одновременно с этим модернизируется система оценки эффективности объектов. Главным источником информации станет федеральная государственная информационная система учета ТКО (ФГИС УТКО), что гарантирует непредвзятость расчетов. Новые критерии оценки объектов обращения с отходами будут ориентированы на целевые показатели регионов, которые, в свою очередь, работают на достижение национальной цели проекта «Экологическое благополучие» по сокращению объемов захоронения ТКО.

Внедрение обновленной системы будет постепенным. До того как будут утверждены новые долгосрочные тарифы, оценка эффективности будет осуществляться по старой методике.

Согласно данным ФГИС УТКО, по состоянию на конец 2024 года в России работает 23 предприятия по изготовлению искусственных грунтов из органической части отходов. Все они должны быть включены в территориальные схемы. Также, по оценке РЭО, в ближайшие несколько лет запланировано строительство 355 перегрузочных станций — они будут включены в инвестиционные программы региональных операторов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более половины таких отходов и использование в хозяйственном обороте как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.