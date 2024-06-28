Фото - © Фото: Мария Багреева и Александр Бутко на подписании соглашения / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Правительство столицы и «Мосэнерго» будут сотрудничать в устойчивом развитии

Правительство Москвы и ПАО «Мосэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве в области устойчивого развития. Документ подписывали заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева и управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко.

По словам заммэра, ключевым условием устойчивого городского развития является реализация климатических проектов в области энергетики, причем и с точки зрения потребления энергии, и с точки зрения производства.

«В рамках сотрудничества Правительство Москвы и „Мосэнерго“ планируют разработку совместных инициатив по достижению целей устойчивого развития, улучшению системы подготовки и повышения квалификации сотрудников столичных организаций и обмену лучшими практиками по обучающим и отраслевым программам устойчивого развития, а также развитие проектов по цифровой трансформации», — сказала Мария Багреева.

Столичное правительство и «Мосэнерго» обладают опытом сотрудничества — они вели аналитическое взаимодействие, готовили и подавали совместные заявки на крупные международные премии по устойчивому развитию городов.

ПАО «Мосэнерго» уже предприняло важные меры для сокращения выброса парниковых газов в городскую атмосферу. Среди мер — вывод из эксплуатации устаревших ТЭЦ, замена оборудования на действующих ТЭЦ, модернизация производственных мощностей, современная тепло- и электрогенерация, а также другие проекты. Кроме того, тестируются установки для улавливания углекислого газа.

«Наша компания является основным производителем электрической и тепловой энергии, потребляемой в Москве, основная часть ее производственных мощностей находится на территории столицы. „Мосэнерго“ активно работает над повышением производственной эффективности, реализует важные природоохранные инициативы, уделяет огромное внимание профессиональному обучению и развитию персонала», — сказал Александр Бутко.

Он выразил уверенность, что подписанное соглашение будет помогать в объединении усилий компании и исполнительной власти столицы при достижении общих целей по устойчивому развитию в интересах жителей города.