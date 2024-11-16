Правительство РФ: одобрен проект, запрещающий навязывать услуги консьержа и ТВ

Законопроект Роспотребнадзора, который вносит запрет на включение в квитанции ЖКХ допуслуг без разрешения владельцев квартир, одобрен правительством РФ. Нововведения коснутся оплаты работы консьержа и телевидения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В будущем могут быть внесены корректировки в закон «О защите прав потребителей». Теперь дополнительные услуги можно будет предоставлять только в случае, если потребитель даст на это согласие.

Нельзя будет заставлять человека подписывать договор, в котором определенные услуги нужно оплачивать обязательно. В Роспотребнадзоре отметили, что на протяжении последних двух лет многие россияне жаловались на поставщиков услуг. Их заставляли дополнительно оплачивать консьержей, телевидение, интернет и другие услуги.

Ранее сообщалось, что случаи навязывания услуг по поверке и замене приборов учета воды участились в Подмосковье. Такие работы часто проводят без необходимости, по завышенным ценам и с нарушением правил.