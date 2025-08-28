Правительство Подмосковья направило учебную литературу в школы Макеевки ДНР

В преддверии учебного года 2025/2026 Правительство Московской области отправляет почти 19 тысяч экземпляров учебной литературы для обучающихся 1-11 классов во все 70 школ города Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Учебные материалы включают буквари и учебники по русскому языку, литературному чтению, русскому родному языку, литературе, языковой грамотности и речевой практике. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья: среди пособий присутствует специализированная литература, которая поможет обеспечить доступное образование для всех учащихся.

«Для министерства образования Московской области важно, что ребята в Макеевке смогут взять в руки 1 сентября учебники по русскому языку и литературе, мы помогли закрыть их дефицит в этом регионе. Отправляем более 18 тыс. книг — Азбука, учебники политературе, по литературному чтению для младших классов, тренажеры по языковой и читательской грамотности. Хорошую подборку составили для ребят с особыми образовательными потребностями — более 200 ребят получат комплекты по речевой практике, русскому языку и чтению. Совместно со школами Макеевки определили потребность в учебниках по русскому языку — помимо базовых учебников, направляем учебники по русскому родному языку», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Первые 13 500 учебников уже доставлены в школу №13, остальные — скоро будут в пути.

Данная инициатива станет значимым вкладом в развитие образовательной инфраструктуры Макеевки и поможет учащимся успешно начать новый учебный год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.