Правила содержания и выгула домашних животных обсудили в Подмосковье

Сегодня в Красногорске состоялось выездное совещание комитета по аграрной политике и потребительскому рынку, главными вопросами для обсуждения стали: содержание и обращение с домашними животными, а также правила выгула собак на общественных территориях. С докладом выступил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков, сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории Подмосковья работает 82 ветеринарных учреждения и 14 ветлабораторий. Количество приемов в год составляет около 350 тысяч. Для жителей запущен удобный электронный сервис, благодаря которому на сегодняшний день зарегистрировано свыше 9 тысяч питомцев. Особое внимание уделяем правилам выгула собак, проводим информирование жителей», — отметил Сергей Новиков.

В Минсельхозпроде Московской области сообщили, что в настоящее время существует 2 варианта привлечения к ответственности нарушителей правил выгула собак. Сотрудники рассматривают направленные из полиции материалы КУСП и на их основании выносят решения о наложении штрафа. Также осуществляют контроль за выгулом в общественных местах. В случае выявления нарушений оформляется протокол об административном правонарушении. Если соседи или другие жители стали очевидцами нарушений, необходимо сообщить в полицию. На сегодняшний день общая сумма штрафов составляет около 100 тысяч рублей.

Также в Министерстве подчеркнули, что в апреле поменялись правила по отлову безнадзорных собак. Размещение в пункте передержки, 10-дневный карантин и ветеринарные мероприятия теперь проводят специалисты госветслужбы. За 2 и 3 квартал на горячую линию поступило свыше 2,4 тыс. обращений от жителей, отловлено более 3,7 тыс. безнадзорных собак. Реализация и совершенствование данной программы помогает регулировать численность собак без владельцев на территории Подмосковья.

Во время мероприятия на площади возле дома культуры «Подмосковье» работал мобильный офис госветслужбы, специалисты вели регистрацию домашних животных. Информация о владельцах и животных внесены в региональную базу данных. Питомцам введены безопасные микрочипы, которые помогут хозяину оперативно найти любимца в случае его потери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.