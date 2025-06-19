Права участника СВО восстановили после вмешательства прокуратуры Подмосковья

Балашихинская городская прокуратура Московской области провела проверку по обращению участника специальной военной операции о неправомерных действиях банка по отмене кредитных каникул. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в 2020 году между банком и заявителем заключен кредитный договор. В 2022 году кредитной организацией участнику СВО предоставлен льготный период по указанному договору.

В сентябре 2024 года военнослужащий получил уведомление от банка о продлении кредитных каникул на 6 месяцев, однако в октябре этого же года денежные средства были списаны с его карты в счет погашения задолженности по кредитному договору, вследствие чего образовалась просроченная задолженность.

В связи с этим городская прокуратура внесла в финансово-кредитную организацию представление, которое рассмотрено и удовлетворено, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.8 КоАП РФ (непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом).

Благодаря вмешательству прокуратуры права участника СВО восстановлены, банком выполнена пролонгация кредитных каникул, возвращены списанные денежные средства, а также проведена корректировка кредитной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.