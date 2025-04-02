«Праправнучку Николая II» задержали в Москве за разжигающие вражду посты

52-летнюю Светлану Вислобокову, которая именует себя «праправнучкой Николая II», историком, профессором, «русским интеллектуальным лидером для глобальной политики от Рода государства мира от России», задержали правоохранители в Москве. Она писала посты в Telegram-канале, которые, по мнению силовиков, разжигают ненависть и вражду в отношении евреев, сообщает Baza .

У Вислобоковой, как она сама говорит, есть множество иных титулов. Также она отмечает, что психически здорова и не употребляет запрещенные вещества.

«Праправнучка Николая II» — Telegram-блогер. В канале она пишет про российскую власть, евреев, а также обсуждает геополитическую обстановку.

За публикации в Telegram женщину и задержали. С августа 2023 года Татьяна не менее 8 раз, предположительно, призывала устроить насилие над иудеями и евреями, а также поддерживающими их людьми.

В постах Вислобокова называла «крысами Израиля», а также «жидами» известных политиков, спортсменов и представителей культуры в РФ. Еще женщина требовала лишить их имущества, а потом — отобрать регалии.

31 марта на Вислобокову завели уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Вскоре женщине изберут меру пресечения.