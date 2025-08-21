Практики ОЭЗ «Технополис Москва» могут масштабировать на всю страну

Заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин в ходе рабочего визита посетил ОЭЗ «Технополис Москва» и отметил, что опыт столичной площадки необходимо тиражировать в других регионах России. Он отметил, что в ОЭЗ активно применяются инструменты господдержки, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

В их числе — федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», различные бизнес-программы федерального и городского уровня, а также кластерный подход к развитию промышленности.

«Уже сформированы и работают кластеры фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики и беспилотных авиасистем. Кроме того, здесь очень серьезно занимаются созданием комфортной среды для работы и отдыха сотрудников. Так, за год в ОЭЗ „Технополис Москва“ проходит более 200 различных мероприятий — от деловых до спортивных и культурных. Считаем, что такой комплексный подход необходимо масштабировать по стране», — добавил Сорокин.

В рамках визита он осмотрел предприятия на площадке «Печатники». Среди них — «Технорэд», производящий роботизированные системы для разных отраслей промышленности, «Райтибор», выпускающий мобильные устройства и комплексы видеорегистрации, и «Лассард», специализирующийся на лазерных технологиях и оптическом оборудовании.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ — один из наиболее эффективных инструментов поддержки высокотехнологичных предприятий. Здесь компании получают готовую современную инфраструктуру и комфортную деловую среду с возможностью кооперации, а резиденты — большой спектр налоговых преференций. Например, для них предусмотрена нулевая ставка земельного, имущественного, транспортного налогов, а налог на прибыль составляет всего два процента вместо двадцати пяти. Также у них есть возможность воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны, которая освобождает их от уплаты таможенных пошлин», — прокомментировал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что за время деятельности ОЭЗ Москвы объем налоговых льгот резидентов составил свыше 23,4 млрд рублей. При этом на каждый рубль налоговых льгот резиденты вложили в экономику города около 11 рублей инвестиций.

Столичная ОЭЗ уже почти 20 лет демонстрирует высокую эффективность и занимает лидирующие позиции среди особых экономических зон страны. По итогам прошлого года в Минэкономразвития России эффективность ОЭЗ «Технополис Москва» была оценена в 100%, а в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности (АКИТ) столичная ОЭЗ заняла первое место среди технико-внедренческих зон.