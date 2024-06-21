Практики корпоративных закупок Подмосковья оценили на конференции во Владивостоке

С 19 по 21 июня 2024 года в г. Владивосток прошла межрегиональная конференция «Закупки 2024 — тренды нового времени», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

По мнению представителей субъектов РФ, принявших участие в конференции, Московская область является лидером и примером по развитию и совершенствованию земельно-имущественных торгов и корпоративных закупок.

Представители Московской области — первый заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева и директор ГКУ МО «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян рассказали об актуальных практиках регулирования корпоративных закупок и земельно-имущественных торгов (ЗИТ) в Московской области.

Светлана Журавлева в своем докладе обратила внимание на особенности цифровизации и единые подходы при осуществлении корпоративных закупок в регионе. Так, благодаря цифровизации закупочных процессов, информацию об этапах закупочного процесса, о выполнении корпоративными заказчиками ключевых показателей и другую необходимую информацию можно отслеживать на аналитическом портале в ЕАСУЗ.

Мартирос Саркисян рассказал о новых подходах Подмосковья к реализации недвижимого имущества на торгах и перспективах развития, таких как: 100% оцифровки всех процессов организации и проведения ЗИТ; реализация в 2024 году новых проектов по сопровождению победителей торгов до выхода на стройку; сервис для бизнеса и граждан «Клиентский путь».

Клиентоцентричные подходы Подмосковья, уникальные инструменты и передовые цифровые технологии в сфере ЗИТ в ходе конференции высоко отмечены регионами РФ: г. Санкт-Петербург, Краснодарским и Красноярским краями, ЛНР, ДНР, Омской, Ростовской и Калининградской областями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.