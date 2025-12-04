Практика волонтерства в колледже «Подмосковье» признана лучшей на Всероссийской премии

Колледж «Подмосковье» в лице директора Антонины Юдиной признан победителем X общественно-профессиональной премии «Лидер СПО» в номинации «Лидер социальной активности» в подноминации «Лидер социальной активности в развитии волонтерского движения». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония награждения прошла 3 декабря в Санкт-Петербурге в рамках XV Съезда директоров организаций СПО России. По итогам Всероссийской премии практика «Волонтеры Колледжа «Подмосковье» включена в 50 успешных практик и вошла в Книгу почета.

В учебном заведении отмечают, что это общая победа всего коллектива колледжа: сотрудников, студентов, родителей, принимающих активное участие в волонтерском движении, которое действует в колледже с 2015 года под руководством Любови Смирновой. Благодаря ее проекту по развитию волонтерского движения более 60% студентов колледжа вовлечены в добровольческую деятельность, проведено множество мероприятий, как внутри колледжа, так и на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.