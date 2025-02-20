Практичная одежда и банные аксессуары: что выбирают к 23 Февраля на маркетплейсе

За две недели до 23 Февраля на Wildberries, в сравнении с январем 2025 года, заметно выросли продажи практичных товаров для повседневного использования, сообщили РИАМО в пресс-службе комплексной платформы управления e-com JVO.

Дамы активно выбирают в качестве подарка кавалерам практичную ежедневную одежду, спрос на нее остается стабильно высоким. За две недели до праздника в сравнении с показателями января 2025 года продажи мужских футболок на Wildberries повысились на 59%, носков — на 77%, тапочек и ремней — на 57% и 97% соответственно.

Кроме того, на маркетплейсе большим спросом пользуются полотенца, халаты и банные принадлежности. Например, продажи банных полотенец выросли вдвое, а халатов — на 85%. Наборы аксессуаров для бани показали рост в 2,7 раза. Продажи бритв, которые пользуются статусом «традиционных» подарков на 23 Февраля, повысились на 76%, а бритвенных наборов — в 2,8 раза.

Еще вырос спрос на категории товаров, которые могут быть полезными в быту и повседневном использовании. Продажи кружек увеличились в 2,5 раза, термосов — на 56%, а термокружек — в 2 раза. Среди канцелярских товаров самым большим спросом пользуются визитницы (+52%) и ежедневники (+46%). Продажи мультитулов увеличились в 2 раза, а наборов инструментов — в 2,7 раза.

В топе практичных подарков есть и автоаксессуары. Самый большой рост продаж показали наборы автомобилиста, в феврале они продавались в 3,7 раза чаще, чем месяцем ранее, а ароматизаторы для машины — в 2,2 раза. На третьем месте — автомобильные подушки с ростом продаж в 2,1 раза. Также в 2 раза чаще продавались автокружки и обложки для автодокументов (+64%).

Многие сделали выбор в пользу подарков для распития спиртных напитков. Так, продажи рюмок повысились в 2,1 раза, фляжек — почти в 2 раза, а декантеров и наборов для приготовления коктейлей — на 73% и 40% соответственно.