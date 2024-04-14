Прайс российских психологов вырос в среднем на 20-30%

Российские психологи в среднем подняли цены на свои услуги на 20-30%. Это связано с весенним обострением и возросшими чувствами тревоги, неопределенности, ненужности у клиентов, сообщает Mash.

В крупных городах средняя стоимость сеанса у раскрученного специалисты 10 тыс. рублей. В маленьких городах на сеанс придется отдать от 3 500 до 5 000 рублей.

Два года назад сеанс специалиста с медицинским образованием стоил в среднем 3 500.

В марте клиенты чаще всего обращались к психологам по вопросам, связанным с будущим.

Также приходили с обычными запросами — отношения в паре, карьерный рост, взаимодействие с родителями и прочее.