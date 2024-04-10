Прах Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище
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Урну с прахом актера Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля, сообщает РИА Новости.
В Театре сатиры отметили, что церемонию проведут в кругу близких Ширвиндта.
Народный артист РФ, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Он ушел из жизни в больнице. Церемония прощания состоялась 18 марта.
На протяжении многих лет Ширвиндт работал в различных театрах и киностудиях, снимался в телесериалах и фильмах, посвятив свою жизнь искусству.