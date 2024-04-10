Прах Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом актера Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля, сообщает РИА Новости.

В Театре сатиры отметили, что церемонию проведут в кругу близких Ширвиндта.

Народный артист РФ, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Он ушел из жизни в больнице. Церемония прощания состоялась 18 марта.

На протяжении многих лет Ширвиндт работал в различных театрах и киностудиях, снимался в телесериалах и фильмах, посвятив свою жизнь искусству.