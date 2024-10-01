Познавательная программа «День Московской области» пройдет в КЦ «Архангельское»

День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Именно в этом месяце в 1781 году Императрица Екатерина II подписала Указ, которым учредила обновленную Московскую губернию. И уже позже, в 1929 году, Московская губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московская.

Гости мероприятия совершат увлекательное путешествие в прошлое, узнав о важных событиях, сопутствующих становлению Красногорска. Участники встречи познакомятся с богатыми традициями, культурными достижениями и самыми знаменитыми туристическими местами округа. Кроме того, посетителям КЦ «Архангельское» расскажут о значимых достижениях Красногорска в экономике, инновациях и промышленности.

Программа «День Московской области» начнется в 17:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.