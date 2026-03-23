Пожилым в РФ запретят получать звонки из-за границы на стационарные телефоны
В РФ могут запретить гражданам старше 60 лет по умолчанию принимать звонки из-за границы на стационарные телефоны. Детям перестанут давать принимать на собственные смартфоны смс-сообщения для подтверждения захода в профили, сообщает Forbes.
Нововведения появятся в еще одной версии пакета мер против аферистов. Его готовят ко второму чтению.
В первом документ приняли 10 февраля.
Также россиянам предлагают дать возможность установить самозапрет на прием звонков из-за границы. Меры не затронут звонки с номеров Союзного государства.
В «Ростелекоме» рассказали, что проект по запрету на прием звонков из-за границы пребывает на последней стадии реализации. Россиянам дадут возможность воспользоваться услугой в ближайшее время.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.