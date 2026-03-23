сегодня в 14:53

Пожилым в РФ запретят получать звонки из-за границы на стационарные телефоны

В РФ могут запретить гражданам старше 60 лет по умолчанию принимать звонки из-за границы на стационарные телефоны. Детям перестанут давать принимать на собственные смартфоны смс-сообщения для подтверждения захода в профили, сообщает Forbes .

Нововведения появятся в еще одной версии пакета мер против аферистов. Его готовят ко второму чтению.

В первом документ приняли 10 февраля.

Также россиянам предлагают дать возможность установить самозапрет на прием звонков из-за границы. Меры не затронут звонки с номеров Союзного государства.

В «Ростелекоме» рассказали, что проект по запрету на прием звонков из-за границы пребывает на последней стадии реализации. Россиянам дадут возможность воспользоваться услугой в ближайшее время.

