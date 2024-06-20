Пожилых жителей Люберец приглашают на занятия скандинавской ходьбой

сегодня в 17:22

В рамках губернаторских проектов «Активное долголетие» и «Лето в Подмосковье» в Центральном парке городского округа Люберцы проводятся занятия по скандинавской (северной) ходьбе, приглашаются все желающие пожилые жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Ходьба с палками помогает увеличить двигательную активность и укрепить здоровье. Такой вид спорта практически не имеет ограничений по возрасту, выбору маршрутов, одежде или погоде.

Занятия проводит квалифицированный тренер, член Московской областной федерации северной ходьбы Ирина Арсентьева.

Тренировки на свежем воздухе проходят по понедельникам и пятницам с 10.00 до 11.00 в Центральном парке.

Присоединиться к проекту могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Занятия проводятся на бесплатной основе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.