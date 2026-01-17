Пожилые мошенницы изобрели новую схему возврата квартир после дела Долиной
Пожилые мошенницы придумали новую схему возврата проданных квартир. После дела народной артистки РФ Ларисой Долиной они теперь ссылаются на свою невменяемость вместо давления телефонных аферистов, сообщает Mash.
Продавцы массово уходят от формулировок про «давление» и «обман». Вместо этого хитрые пенсионерки ссылаются на статью 177 ГК РФ (недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими).
В 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала свою квартиру 47-летней Эмме В. Покупатель приобрела недвижимость в ипотеку на 28 лет. Обсуждение условий сделки заняло более двух часов. Ольга предоставила покупательнице документ, подтверждающий ее полную дееспособность. Затем по классике заявила, что передала все вырученные деньги мошенникам и обратилась в суд.
При этом после того как Полина Лурье выиграла дело против Ларисы Долиной в Верховном суде, Ольга изменила свою тактику. Теперь пенсионерка утверждает, что была невменяема в момент продажи квартиры.
По мнению юристов, это свидетельствует о переходе от более убедительных аргументов к менее весомым. Однако для покупателей сохраняется риск: если суд примет справку о невменяемости, доверчивые люди могут лишиться и квартиры, и денег.
