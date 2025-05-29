Пожилой женщине в Подмосковье помогли вставить окна после взрыва

В одном из жилых домов взрывная волна от бытового пиротехнического аппарата выбила окна на террасе. Пострадавшей оказалась бабушка, которая проживает в этом доме.

Обратившись в администрацию с просьбой о помощи в восстановлении окон, она получила оперативный отклик. Представители администрации незамедлительно организовали временное предоставление квартиры для пожилой женщины, чтобы обеспечить ей комфортное и безопасное проживание на время ремонта.

Работы по вставке новых окон уже запланированы и будут выполнены в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.